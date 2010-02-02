Bıçaklandığını fark etmedi

T24- Rusya'da, kapkaççının saldırısına uğrayan ve boynundan bıçaklanan 22 yaşındaki genç kız, yediği bıçak darbesinden habersiz boynundaki bıçakla evine gitti.







Lent.az internet sitesinde yer alan habere göre, Moskova'da iş dönüşünde saldırıya uğrayan genç kız kendisini ve çantasını kurtarmak için bağırmaya başladı. Kızı susturmak için saldıran kapkaççı, bıçağı kızın boynuna sapladı. Kapkaççıya fazla direniş gösteremeyerek çantasını kaptıran kız boynuna saplandığını fark etmediği bıçakla evine gitti. Kızlarının boynunun arkasına saplanmış bıçağı gören ve şok geçiren ebeveynleri genç kızı hastaneye götürdü.



Omuriliğin 7. diskine saplanan bıçağı ameliyatla çıkaran doktorlar, kızın sağ kalmasını mucize olarak nitelendirdi.