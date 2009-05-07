Bıçaklanan başkana tehditler sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal, tehdit edildiğini ileri sürdü.



Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Baysal, yoğun bakım servisinden çıkarılarak özel odaya alındı. Tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olaydan önceki 20 gün boyunca sürekli takip edildim. Ancak bu duruma ilişkin bir şikayette bulunmamıştım" dedi.



Saldırıya uğradığı akşam Manavgat'ta olduğunu ve orada da takip edildiğini savunan Baysal, şunları söyledi:



"Telefonla İncekum'a dönüşümü haber vermişler. Olay yerinde de birisi bana seslendi ve ben de durdum. Sonra da saldırı gerçekleşti. Seçimdeki galibiyetimin sindirilemediğini ve bu nedenle saldırının yaşandığını düşünüyorum. Zaten son günlerde tehditler daha da arttı. Bana yakın olan insanları arayarak beni tehdit etmeye devam ediyorlar."



Okurcalar beldesinden 07 NCS 09 plakalı otomobiliyle İncekum beldesindeki evine giden İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal (46), 3 Mayısta D-400 karayolu Alarahan kavşağında, bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. (AA)

