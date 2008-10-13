Bıçakla yaralamaya kitap okuma cezası

Samsun'da iki kız grubu arasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki lise öğrencisi G.S.’yi bıçakla yaralayan Ş.K.’ya savcı, kitap okuma cezası verdi.

Samsun’da 3 gün önce birbiriyle konuşmayan iki arkadaşlarını barıştırmak için Karadeniz Mahallesi’nde bir parkta toplanan iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre 16 yaşındaki Ş.K. üzerinde bulunan çakı ile lise 2'nci sınıf öğrencisi G.S.'yi karnından ve kolundan yaraladı. G.S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanan Ş.K. dün adliyeye sevk edildi.

Savcıya ifade veren Ş.K., olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, “Karşı taraf bıçak çekince ben de kendimi korudum” dedi. Cumhuriyet Savcısı 16 yaşındaki Ş.K.’nın yaşının küçük olması ve ilk kez suç işlemesi nedeniyle, CMK’nın 109’uncu maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 100 Temel eserden 3 tanesini okuyup özetini çıkarmak ve Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Bürosu görevlilerine bu özeti anlatmak ve psikolojik durumunun gelişimini sağlamak amacıyla 10’ar gün arayla 3 kez denetimli serbestlik görevlileriyle görüşerek kendisine sosyal ve psikolojik destek sağlanmasına karar verdi. Ş.K.’nın, hakkında verilen bu kararı yerine getirmez ise ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanacağı belirtildi



