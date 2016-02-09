Bıçakla tehdit edip inşaatta tecavüz etmek istedi, genç kadının çığlıklarından korkup kaçtı

Tekirağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 26 yaşındaki genç kadını bıçak zoruyla götürdüğü inşaatta tecavüz etmek isteyen 27 yaşındaki Ü.A, genç kadının çığlık atması üzerine telaşa kapılarak kaçtı. Jandarma ekipleri kısa sürede tecavüz girişiminde bulunan adamı yakaladı.

DHA'dan Özan Taşoyar'ın haberine göre, Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik mahallesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan S.G., önceki akşam işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Ü.A. önünü kesti. Elindeki bıçağı genç kızın boynuna dayayan Ü.A., S.G.’yi bir inşaatın ikinci katına götürerek tecavüz etmek istedi. Genç kadının çığlıkları üzerine telaşa kapılan Ü.A. dışarısını kontrol ettiği sırada S.G. yaklaşık 3 metrelik yükseklikten atladı. Bıçaklı saldırgan Ü.A. yakaladığı S.G.’ye tecavüz etmek istedi ancak genç kadın yeniden çığlık atınca içerisinde cep telefonunun da bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Jandarma 40 kamera inceledi

Olayın ardından S.G. ailesiyle birlikte Yeniçiftlik Jandarma Karakolu’na giderek şikayette bulundu. Jandarma ekiplerince inşaatın olduğu sokaklardaki yaklaşık 40 güvenlik kamerasını incelemeye alındı ve saldırganın Ü.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ü.A.’nin evinde genç kadının çantası ve cep telefonu da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ü.A., çıkarıldığı mahkemece ‘cinsel saldırı ve bıçaklı gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İşsiz olduğu belirtilen Ü.A., adliye çıkışınca yüzünü elleriyle kapattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor