Bıçakla tehdit edip 4 kadını kaçırmaya çalışan tacizci tutuklandı

Uşak'ta, 4 kadını bıçak tehdidiyle kaçırmaya teşebbüs ettiği, zorla otomobile bindirdiği bir kadına ise cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen zanlı, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde, 4 kadın bıçaklı saldırgan tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Kadınlardan biri ise saldırganın kendisini zorla otomobile bindirerek Ovademirler Köyü yakınlarına götürdüğünü, otomobilde elle cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürerek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların verdiği eşkal ve iş yerlerinin güvenlik kameralarından yola çıkarak, saldırganın Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan A.O.G. (38) olduğunu belirledi. Evine baskında gözaltına alınan A.O.G'nin olayda kullandığı iddia edilen bıçak da ele geçirildi.

Mağdur kadınlar zanlıyı teşhis ederken, A.O.G, sevk edildiği mahkeme tarafından "cinsel taciz", "hürriyeti tehdit", "alıkoyma", "tehdit" ve "adam kaçırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Zanlının 10 yılı aşkın süredir belediyede itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.