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Yaşam

Bıçakla oynarken hayatından oldu

5 yaşındaki çocuk, anne ve babası uyurken mutfaktan aldığı bıçakla oynamaya başladı. Oynarken de kendini bıçakladı.

21 Ağustos 2010 03:00

T24- 5 yaşındaki çocuk, anne ve babası uyurken mutfaktan aldığı bıçakla oynamaya başladı. Oynarken de kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.


Antalya Serik’te oturan Osman ve Fadime Sargın çifti dün 17.00 sıralarında uykuya daldı. 5 yaşındaki oğulları Abdullah da anne ve babasının uykuda olmasını fırsat bilip yaramazlık yapmaya başladı.


Abdullah, mutfaktan bir bıçak aldı ve oyun olsun diye kendine sapladı. Ardından da acı içinde ağlamaya başladı. Ağlama sesi anne-babayı uyandırdı.


Anne - babaya soruşturma

Abdullah’ı, elinde bıçakla kanlar içinde ağlarken gören anne-baba gözlerine inanamadı. Hemen çocuklarını kucaklayıp hastaneye götürdüler.


Abdullah, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık, anne-baba hakkında ihmal nedeniyle soruşturma açtı.


Osman-Fadime Sargın çifti 5 yaşındaki bir çocuğu yalnız bırakmanın bedelini çok ağır bir şekilde ödemiş oldu.

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