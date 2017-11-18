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Bıçakçılık kooperatifinden 450 bin lira çalındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'ndeki bıçakçıların üye olduğu Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi'ne kapıyı kırarak giren hırsızlar zorlanarak açtıkları kasadan, üyelere dağıtılması planlanan 450 bin TL'yi çaldı

18 Kasım 2017 18:29

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Serinhisar İlçesi\'ndeki bıçakçıların üye olduğu Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi\'ne kapıyı kırarak giren hırsızlar zorlanarak açtıkları kasadan, üyelere dağıtılması planlanan 450 bin TL\'yi çaldı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yatağan Mahallesi\'ndeki Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi\'ne bu sabah gelen çalışanlar, çelik kasadaki 450 bin liranın çalındığını fark etti. Ancak kasada halen 50 bin liranın alınmadığı  görüldü. Hırsızlık ihbarıyla jandarma, çalışma başlattı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Çelik kasayı açan şüphelinin 50 bin lirayı almayı unuttuğu üzerinde duruluyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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