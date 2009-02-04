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Yaşam

Bıçak parası adıyla rüşvete gözaltı

Eğirdir'deki bir hastanede görevli doktor, hastasından 'bıçak parası' adı altında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı

04 Şubat 2009 02:00

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan doktor, hastasından ''bıçak parası'' adı altında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
Antalya'da yaşayan ve tedavi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gelen bir hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor K.E'nin kendisinden ''bıçak parası'' adı altında 200 TL rüşvet istediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından seri numaraları alınan paralarla yeniden doktorun yanına giden hasta, parayı K.E'ye teslim etti. Muayenenin ardından baskın yapan Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.E'yi, seri numarası alınmış paralarla gözaltına aldı.

Eğirdir Kaymakamı Halil Serdar Cevheroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorun hastasından ''bıçak parası'' adı altında para istemesinin ''rüşvet'' olarak değerlendirildiğini kaydetti.

K.E. hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğünü belirten Cevheroğlu, doktoru henüz açığa alma işlemi yapmadıklarını söyledi.

K.E'nin aynı zamanda şehirler arası bir otobüs firmasının Isparta şubesinin de sahibi olduğu öğrenildi. Doktorun bıçak parası adı altında aldığı paraları şehirler arası bir otobüs firmasının Isparta'daki temsilciliğini aldığı iddialar arasında. Edinilen bilgilere göre Devlet Memurlarının başka iş yapmalarının yasak olduğu halde ortopedist doktorun otobüs firmasının ortaklığının da mercek altına alındığı bildirildi.
 

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