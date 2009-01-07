Bıçak altına yatmadan cildinizi gerdirin

Ünlülerin de tercihi

Yaşla birlikte giderek azalır

Her gün canlı görünmek için

Derinin de ihtiyacı var



Pratik öneriler

Vücut için yaşamsal önem taşıyan oksijen cilt güzelliği ve gençliği için de hayati değer taşır. Dr. İsmail Ağar Bugün gazetesine yaptığı açıklamasa, oksijen yetersizse cilt bozulur. Kanımızda dolaşan oksijen yaşın ilerlemesi ve olumsuz çevre koşullarının etkisiyle azalmakta yaşlanma, dolaşım yetersizliği gibi sebeplerle cildin bozulmasına neden olmaktadır.Cilt oksijenin bir kısmını dolaşımla, bir kısmını ise havadan alır. Ancak bu özellik yaşlanmaya bağlı olarak azalır, cildin havadan oksijeni alım yeteneği giderek azalır. Bu yeteneği bozacak sigara, hava kirliliği uykusuzluk, stres gibi olumsuz faktörlerin eklenmesiyle oksijen alımı düşer cilt hızla bozulmaya yaşlanmaya başlar.Gerek genel vücut sağlığı gerekse cilt sağlığı için oksijen alım yeteneği azalan bedene oksijen takviyesi cildi gençleştiren muhteşem bir çözümdür. Birçok ünlü yıldızın davetlerde ve sahnelerde gördüğümüz ışıldayan ve gergin ciltlerin sırrı da budur. Yıllardır uygulanan bu tedavi şekli bir tür cilt germe olarak tanımlanmaktadır.Yaşımızın ilerlemesiyle, hareketsiz yaşam tarzı, stresle, sigara kullanımı, şişmanlık, bilinçsiz diyetler, ilaç kullanımları, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik cihazlar yine teknolojik cihazların yaygın olduğu iş ortamları, düzensiz uyku, çevre kirliliği ve bunun gibi birçok nedenden dolayı azalan oksijeni yeterli düzeye ulaştırmak gerekir.Açık havada bulunmak çevre kirliliğinden uzaklaşmak, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve stresten uzaklaşabilmek özellikle günümüz kent yaşamı ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde pek mümkün görünmemektedir. Bu durumda oksijen tedavisi cildin bozulmasını önlemek için ciddi bir alternatiftir.Araştırmalar, 20 yaşından itibaren cildin oksijeni yeterli miktarda alamadığını gösteriyor. 20'li yaşların ortalarından itibaren de bu oran yüzde 25'e, 40'lı yaşlarla birlikte yüzde 50'lere ulaşıyor. Oksijen tedavisinin yüze uygulanan özel bir tekniği vardır. Bu teknik derinin oksijenlenmesini sağlar haftada bir uygulanacak kür 6 hafta sonunda ayda 1 kere uygulanmasıyla cildin gerilmesini ve canlanmasını sağlıyor. Bu yöntemle cildinize günlük canlılık da kazandırabilirsiniz.Tüm vücudu kaplayan lenfatik sistem yabancı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte lenf damarları daralır hatta tıkanabilmekte, cilt sağlığı bozulmaktadır. Lenf dolaşımı iyiyse cilt canlı, genç ve diridir daha fazla oksijen hücrelere taşınabilmektedir.Oksijenin kana karışmasına yardımcı olacak yöntem yine oksijen tedavisi ve lenf drenaj masajıdır. Lenf masajıyla kan dolaşımı harekete geçiriliyor, kan vücutta daha hızlı akmaya başlıyor, böylelikle daha fazla oksijen hücrelere taşınabiliyor. Bu etkili masaj yöntemi vücudu yaşlandıran vücutta toplanmış zararlı maddelerin atımını hızlandıracak sistemin çalışmasını sağlar.Vücudun yeterince oksijen alımını sağlamak için derin nefesle alın ve nefes egzersizleri yapın. Açık havada, orman, dağ ve deniz kenarlarında yürüyüş yapın ve nefes alıp verin. Kan dolaşımını harekete geçirin. Yüzünüzün solgun göründüğü zamanlarda yüzünüze parmak uçlarınızla hafif presler yaparak masaj teknikleri uygulayın.