Bibiana Steinhaus: Bundesliga'nın ilk kadın hakemi

Alman hakem Bibiana Steinhaus, Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) karşılaşma yönetecek ilk kadın hakem olacak.

38 yaşındaki Steinhaus, Almanya Futbol Federasyonu tarafından gelecek futbol sezonu için ismi açıklanan 4 hakemden biri oldu.

İngilizlerin ünlü hakemi Howard Webb ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Steinhaus, daha önce iki Bundesliga maçında 4. hakem olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde birçok üst düzey karşılaşma olan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki final maçını yöneten ünlü hakem, bu karar nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını açıkladı:

"Lutz Michael Frohlich (Alman Hakem Komitesi Başkanı) beni arayıp haberi verdiği zaman, kelimeleri bulmakta güçlük çektim. İnamama, mutluluk, rahatlama... bu duyguların hepsini yaşadım. Bundesliga'da maç yönetmek her zaman hayalimdi."

Hakemlik kariyerine 1999 yılında başlayan Bibiana Steinhaus, bu yaşadıklarının çok çalışmanın sonucu olduğunu da söyledi.

Steinhaus tıpkı erkek arkadaşı Howard Webb gibi polis memurluğundan geliyor.

Howard Webb, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda ve İspanya arasındaki karşılaşmayı yönetmişti.