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Sağlık

Biberonlarda kanser tehlikesi

Plastik maddeleri daha dayanıklı hale getirmek için biberonlarda, sert plastiklerde ve ev gereçlerinde kullanılan BPA, Türkiye'de her 10 biberonun 9'unda bulunuyor.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Plastik maddeleri daha dayanıklı hale getirmek için biberonlarda, sert plastiklerde ve ev gereçlerinde kullanılan BPA, Türkiye'de her 10 biberonun 9'unda bulunuyor.


Bu maddenin kanserden hiperaktiviteye kadar birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Alp, “Mama ve mama kullanımındaki gereçleri seçerken dikkatli olunması gerek” dedi.


Cumhuriyet gazetesinin derlediği haberde, Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Alp, birçok ülkede yasaklanan BPA’nın ülkemizde hâlâ kullanılmaya devam edildiğini belirtti. Alp, “FDA’nın izin verdiği oranın 10 kat azı bile çocuklara zararlı. Bu ürünleri alırken ‘BPA içermez’ etiketli olanlarını tercih etmeleri hayatidir. Piyasadaki biberonların çoğu, ‘Bisfenol A’ içeren ‘Polikarbonat’tan üretiliyor. ‘Bisfenol A’, biberonun içindeki sıvıya geçebilen zararlı bir kimyasaldır. Biberonun ambalajındaki PC7 yazısı ya da geri dönüşüm üçgeni içindeki 7 rakamı, üründe ‘Polikarbonat’ kullanıldığını belirtiyor” dedi.

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