Biberondaki kimyasallar kansere neden oluyor

Akşam Pazar’da yayımlanan haberde, kimyasallar ve kimyasalların oluşturduğu tehditler anlatılıyor:Her şey, oyuncak firması Fisher Price'ın Çin'deki imalatçısının resmi onay almamış boyalar kullandığının ortaya çıkmasıyla başladı. Firma, çocukların sağlığını düşünerek Çin'deki siparişlerini iptal etti. '1 milyonluk Çin malı oyuncaklar tehlike saçıyor' haberleri günlerce kamuoyunu meşgul etti. Ardından yine Çin malı süt tozlarında kullanılan melamin maddesinin özellikle bebeklerin sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı.Aslında çevremizde ucuz olduğu için satın aldığımız ve sağlığımızı tehlikeye atabilecek kimyasallar içeren o kadar çok ürün var ki! Size zarar vereceğini hiç düşünmediğiniz kıyafetinizden bulaşan azo boyar madde; bebeğinizin yemek yediği tabaktan yayılan kurşun ve kadmiyum ve çocuklarımızın en sevdiği oyuncaklara, plastik eşyalarda bulunan kimyasallar, sağlığımız açısından büyük tehlike oluşturuyor. Ayakkabıda, duş perdesinde, mikserde, pire tasmasında, su şişesinde... Denetlenmeyen her üründe sağlığımızı tehdit eden bir kimyasal bulunuyor.Ürünlerde kullanılan maddeleri test eden denetim firmalarından SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri firmasının Laboratuar Müdürü Nadin Haçerestunç, “Oyuncaklar, giysiler, mutfak gereçleri, kozmetik ürünleri, temizlik maddeleri, elektronik aletler, gıda ürünleri ve buna benzer günlük kullanım gereçleri ihraç edilecekleri zaman ilgili ülkenin kanunlarının gerektirdiği şekilde zararlı kimyasallardan arındırılmak zorunda” diyor.Bu ürünlerdeki kimyasal maddelerin belirtilen miktarların üzerinde oldukları takdirde tümör oluşumu, karaciğer büyümesi ve kanser çeşitlerine sebep olabileceğini söyleyen Haçerestunç, “Ancak bu kimyasal maddelerden kendinizi ve çevrenizi korumak çok da zor değil. Her an tehlike yayan bu kimyasalların kullanımı birçok direktifle yasaklanmış veya sınırlandırılmış durumda” diyerek konuya açıklık getiriyor.Ürünlerde kullanılan kimyasalların sınırları olduğunu, aşırıya kaçıldığında piyasaya çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Haçerestunç, tek sabıkalının da Çin olmadığını, Avrupa ülkelerinden gelen ürünlerin de riskli olabileceğini söylüyor. Haçerestunç, “Dünyanın her yerinde sağlıksız ve denetimsiz ürünler var. Türkiye'den ihraç ürünlerde büyük markaların çoğu, kimyasal maddelerle ilgili testleri uygulamakta ve dikkatli davranmakta. Özellikle dikkat etmemiz gerekenler, yurtdışından ithal edilen ucuz ve kalitesiz ürünler. Bu ürünlerden uzak durarak kalitesine güvendiğimiz ürünleri tercih etmeliyiz” diyor.HavayI, toprağı, su kaynaklarını, en önemlisi de canlı yaşamını tehdit eden endüstriyel kimyasalların başında kurşun, kadmiyum, cıva ve krom gibi toksik ağırlıklı metaller bulunuyor. Zehirleyici etkileri sebebiyle bu metallerin kullanımı sınırlandırılmıştır. Formaldehit, azo boyar maddeler, disperse boyalar ve metal aksesuarlarda kullanılan nikel gibi kimyasal maddeler de cilde temas sonrası nüfuz ederek alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Nadin Haçerestunç, zararlı maddelerin nelere neden olduğunu ve tespiti için hangi testleri uyguladıklarını sıraladı.Klorlu organik bileşik: Sinir sistemini, böbrek ve karaciğeri olumsuz etkiliyor. Kansere sebep olabilir.Azo boyar madde: Kanserojen etkili.Formaldehit: Kanserojendir. Cilt üzerinde alerjik etkileri vardır. Bebekle temas eden ürünlerde hiç bulunmaması gerekir.PVC: Toksiktir, kanserojen etkileri vardır. Doğum kusurlarına, bağışıklık sisteminde zayıflamaya, çocuk gelişiminde sorunlara neden olabilir.Fitalat: Özellikle çocukların böbrek, karaciğer ve testislerine zarar verebilir. Doğumsal kusurlara sebep olabilir.Kadmiyum: Böbrek rahatsızlıklarına, iskelet deformasyonuna, kemik erimesine, beyin kanamasına neden olabilir. Çevreye zararlıdır.Kurşun: Kanserojen ve zehirlidir. Beyin ve sinir sistemini etkiler, işitme engeli oluşturur, hafıza ve konsantrasyon problemlerine sebep olabilir. Hamilelerde yüksek tansiyon riskini artırır, düşüğe yol açabilir. Bebekte ciddi davranış sorunları, zeka geriliği ve nörolojik sorunlardan, küçük doğumsal kusurlara kadar değişen zararları görülebilir.Krom 6: Kanserojen bir maddedir. Nefes darlığı ve şiddetli öksürmeye sebep olabilir. Zatürree, akciğer ve diğer solunum yolu fonksiyon bozuklukları görülebilir.Nikel: Son derece alerjiktir. Alerjik reaksiyonlar yaşam boyu tekrarlayan kabartılı ve şişkin kırmızı renkli egzamalara dönüşebilir.Kanserojen-alerjik boyar madde tespiti: Bir kısmı kanserojen olup çoğu alerjiktir.pH değeri: pH değeri 4 ile 7,5 arasında olmazsa cilt üzerinde tahriş edici etki yaratabilir.Kimyasal maddeler hayatımızın her alanında var. Bu nedenle herhangi bir ürün satın alırken mutlaka etiketine dikkat edin. Kimyasallar açısından riskli eşyalar ise şöyle sıralanıyor:PBDE içerenler: Köpük, şilte ve yastık; halı; iskemle minderi; saç kurutma makinesi; elektronik eşyalar; kahve makinesi; mikser; mikrodalga fırın; tost makinesi; evcil hayvan yatakları ve telefonlarda bulunuyor.Pestisid içerenler: Ayakkabıyla, pencereden ya da pire tasması ile içeri taşınıyor. Ayrıca antibakteriyel sabun ve bahçe çiçeklerinde bulunuyor.Metal içerenler: Kurşun bazlı boya, etinde cıva biriktiren balıklar.Fitalat içerenler: Duş perdesi; tırnak cilası; şampuan; parfüm; deodorant; losyon; sabun; saç spreyi; ilaç; vinil yer döşemesi, duvar kâğıtları; uzatma kabloları; plastik kaplar ve şişeler; streç filmler; jaluziler; diş macunu ve plastik banyo oyuncakları.Bisfenol içerenler: Plastik biberonlar; plastik kaplar; konserve kutular.PFA içerenler: Koltuk döşemesi, mikrodalgada patlamış mısır yapmak için kullanılan torbalar; yapışmaz tavalar.Dioksin içerenler: Yağlı etler, süt ürünleri ve balık.PCB içerenler: Etinde PCB biriktiren balık ve av hayvanları.