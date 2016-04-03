Biberiye uzun yaşam kaynağı mı?

İtalya'daki bir balıkçı köyününün sakinlerinin uzun ve sağlıklı yaşamasının sırrını araştıran İtalyan La Sapienza Üniversitesi, bu sırrın biberiye olabileceğini belirtti.

Campania bölgesinde yer alan, yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusa sahip Acciaroli köyünde 100 yaşın üzerinde 100'den fazla kişi yaşıyor.

Acciaroli'deki bu 100 kişi ile, köyün yakınlarında yaşayan 100 yaşını aşmış diğer 200 kişi daha ABD'li ve İtalyan bilim adamlarının dikkatini çekti.

ABD'deki California Üniversitesi ile Roma'daki La Sapienza Üniversitesi, bu 300 İtalyan üzerinde araştırma yapmaya başladı. California Üniversitesi, araştırmayı internet sitesinden "Uzak İtalyan köyü, sağlıklı yaşlanmanın sırlarını barındırıyor olabilir" başlığıyla duyurdu.

California Üniversitesi, ABD'de yaş ortalaması 78 olsa da 100 yaşını geçenlerin oranının ancak yüzde 0.02'ye ulaştığını, Acciaroli'de ise 100'lüklerin genel nüfusa oranının kat kat yüksek olduğunu vurguladı.

“Sigara ve kiloya rağmen sağlıklılar”

Araştırmacılar, Acciaroli köyünün yaşlılarının, birçoğu sigara içmesine ve kilolu olmasına rağmen sağlıklı bir şekilde yaşlandığına da dikkat çekti.

Köy halkı arasında kalp hastalıkları ve Alzheimer riskinin de ortalamanın altında olduğu belirtildi.

California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nden Prof. Alan Maisel, köy halkının Akdeniz diyetiyle beslendiğini ve bol miktarda biberiye tükettiğini söyledi.



Yürüyüş ve tırmanma, hayatlarının parçası



Maisel ayrıca köyün konumu nedeniyle köylülerin uzun mesafeler boyunca yürüdüğünü ve dağlık alanda tırmandığını da vurguladı.

İtalyan La Sapienza Üniversitesi'nden Prof. Salvatore di Somma da İngiliz Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Acciaroli halkının kaliteli zeytinyağı, doğal ortamda yetişmiş bitki ve otlar, taze balıkla beslendiğine, özellikle de biberiyenin bölgede yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Di Somma, "Biberiye burada çok yaygın. Daha önce de biberiyenin uzun yaşama katkıda bulunan metabolik etkileri bulunmuştu. Bu yüzden biberiye, üzerinde durduğumuz güçlü faktörlerden biri. Biberiyenin uzun yaşam üzerindeki etkisi hipotezlerimizden yalnızca biri ve bunu önümüzdeki 3-4 yıl içinde kanıtlayabilmeyi umuyoruz" dedi.

Prof. Di Somma, Acciaroli'li 100'lüklerin birçoğunun onlarca yıl tarlalarda çalıştığını ve bugün de halen rahatlıkla yürüyüp bisiklete binebildiklerini de ekledi.

ABD'li ve İtalyan araştırmacılar şimdi Acciaroli ve çevresindeki 300 kişilik gruba kan testleri ve gen analizi yaparak, beslenme ve hareket etme alışkanlıklarını inceleyerek uzun ve sağlıklı yaşamalarının sırrını kanıtlamaya çalışacak.