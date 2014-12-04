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Biberonla kola içirilen 1.5 aylık bebek öldü

Adana'da iki yaşındaki ağabeyi tarafından biberonla kola içirildiği iddia edilen 1,5 aylık Diyap Tankçı hayatını kaybetti

04 Aralık 2014 19:43

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 yaşındaki ağabeyi tarafından biberonla kola içirildiği iddia edilen 1,5 aylık Diyap Tankçı hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçesi'nin Esentepe Mahallesi'nde oturan Veysel-Hamide Tankçı çiftinin 1,5 aylık bebeği Diyap Tankçı, iddiaya göre ağabeyi tarafından biberonla içirilen koladan sonra rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Diyap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar bebeğin ölümünü şüpheli bulması üzerine polise haber verdi.

Baba Veysel Tankçı'nın polise iki yaşındaki oğlunun biberonla bebeğe kola içerdiğini, daha sonra da rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

Bebeğe otopsi yapılmasına karar verilmesi üzerine minik Diyap'ın cenazesini baba Veysel Tankçı kendi elleriyle Adana Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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