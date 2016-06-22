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Biber gazından hayatını kaybeden Çayan Birben davası yarın

Birben 2012'de bir kavgayı ayırmaya çalışırken polisin biber gazı sıkması sonucu hayatını kaybetmişti

22 Haziran 2016 20:12

Yalova’da polisin sıktığı gazla öldüğü iddia edilen Çayan Birben davası yarın Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bir önceki duruşmada mahkemenin, gaz spreyinin öldürücü olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Adli Tıp Kurumu, bütün biber gazlı ölümlere örnek oluşturacak bir rapor gönderdi. Adli Tıp raporunda, gaz spreyinin içerdiği ‘Capsaicin’ adlı kimyasalın özellikle astım hastalarına kapalı alanda ve yakın mesafeden sıkılması halinde belirgin etkilen gösterebileceği, “hastalığın mahiyet ve derecesine göre hayati tehlikeye neden olabileceği” ifade edilmişti.

 

 

Davanın geçmişi

 

 

Yalova’da yaşayan 31 yaşındaki Çayan Birben, 27 Mayıs 2012’de bir kavgayı ayırırken, “Ben astım hastasıyım, sıkmayın” dediği halde, yüzüne sıkılan biber gazının etkisiyle ölmüştü. Yalova Savcısı Derya Karslıoğlu, 14 ay süren soruşturmanın sonunda, Birben’in biber gazından ölüp ölmediğini tespit için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na (ATK) göndermişti. ATK 1. İhtisas Kurulu, 13 Şubat 2003 tarihli raporunda, Birben’in beyin damarında oluşmuş baloncukların patlaması suretiyle beyin kanaması geçirdiğini, patlamaya yakın mesafeden sıkılan biber gazının yol açmış olabileceğini belirtmişti. Savcı Karslıoğlu, hazırladığı iddianamede polisleri şöyle suçlamıştı:  “Kavga dışında kalmasına, ‘Benim olayla ilgim yok, astım hastasıyım, bana sıkmayın’ demesine rağmen Birben’e yoğun biber gazı sıktıkları, rahatsızlanan Birben’in ‘Bırakın yüzümü yıkayayım, nefes alamıyorum, rahatsızım’ demesine rağmen izin vermedikleri, ‘Ben fenalaşıyorum, kötü oluyorum, ambulans çağırın’ demesine rağmen şüphelilerin ambulans çağırıp tedavisini yaptırmayarak ölümüne sebebiyet verdikleri...”

Şüpheli polisler İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni, Ercüment Küçükakça ve Tekin Ceyhan’a TCK’nın ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

 

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Adli Tıp Kurumu: Biber gazı spreyi ölümcüldür

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