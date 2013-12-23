Polis Başmüfettişi Erol Özdemir: Biber gazı ve tazyikli su copun tahtını salladı

Polis Başmüfettişi Erol Özdemir, “Çağın Polisi” dergisinin 2013 kasım ayı sayısı için “Coptan Biber Gazına Yatay Geçiş” başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalede, Gezi olaylarından yola çıkan Özdemir, polisin toplumsal olaylarda artık su ve biber gazı kullandığını, copun tahtının sallandığını yazdı.

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın Erol Özdermir'in makalesine dayandırdığı habere göre, Özdemir özetle şunları ifade etti:

“Cop, polisle özdeşleşen en önemli unsurlardan biridir. Aslında karşı taraf en az zararı coptan görmektedir. Fakat medyaya yansımasından da görmekteyiz ki ‘Coplandı’ travması, bazen copun tende yarattığı ekimozdan daha derin tesir bırakabilmektedir. Düşene de kaçana da vurulması bu hezeyanı daha da artırmaktadır. Bu nedenle cop, hem polis için, hem de vatandaş için çok hassas bir konumda bulunmaktadır. Hatta kişisel polis hataları dışında, coplatan devlet sayıldığı için ülkemiz uluslararası arenada zarar görmektedir.

‘Polisin işi kolaylaştı’

Son toplumsal olaylarda polis, copla birlikte tazyikli su ve biber gazı kullandı. Böylece copun tahtı sallanmaya başladı. Hatta görev alanı biraz daha daraldı. Polisin işi kolaylaştı. Copla kas gücü kullanma yerine tek bir düğme ile göstericiler dağıtılabildi. Üstelik coptan edinilen kötü imaj azaldı. Kendisine emir verilen polis, tazyikli su ve biber gazı kullanarak hem teknolojik gelişmelere ayak uydurduğunu gösterdi, hem de daha büyük kalabalıkları etkisiz hale getirdi. Ne var ki gözlemlerimize göre tazyikli su ve biber gazı da toplumdan ciddi tepkiler gördü.