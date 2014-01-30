Ağzına biber gazı sıkılan adam: Kanser oldum, dilimin 4'te biri alındı, konuşamıyorum

Gezi Parkı eylemleri sırasında ağzına biber gazı sıkıldıktan sonra ağzında yaralar oluşan, dilinin dörtte biri alındığı için konuşamayan Mehmet İstif'e (36), Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi'nde kanser teşhisi kondu.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre; Yemek yiyemeyen ve 39 kiloya kadar düşen İstif, “O eylemde ağzıma gaz sıkılıncaya kadar benim herhangi bir hastalığım yoktu. Ben bu durumun nedeninin biber gazı ve diğer kimyasallar olduğuna inanıyorum. Biber gazının kullanımı yasaklansın” dedi.

Akdeniz Oyunları’nın açılış töreninin yapıldığı 20 Haziran’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki protesto gösterisine katılan Mehmet İstif’in yüzüne polis yakın mesafeden biber gazı sıktı. Gaza maruz kaldıktan sonra yüzünde, ağız içinde ve burnunda şiddetli yanma hisseden İstif, gaza maruz kalan diğer kişilerin de benzer şikâyetleri olması nedeniyle yanma hissinin geçeceğini düşündü. Ancak ertesi gün İstif’in ağzında şişlik ve yaralar oluştu.

Toros Devlet Hastanesi’ne başvuran İstif’e burada yapılan muayenenin ardından enfeksiyon tanısı konularak sprey türü ilaçlar verildi. Ancak yaralar daha da kötüleşince İstif, birkaç gün sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk incelemede Adli Tıp Birimi’nin “ağız içi yaralarına biber gazının neden olduğu” şüphesi kayda geçirildi ve İstif, Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne sevk edildi. “Alerjik reaksiyon” tanısı konulan İstif, ameliyat edilerek dilinin dörtte biri alındı.

Gazın içeriği açıklansın

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından ağustos ayında hazırlanan raporda “Yaralar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte değildir. Vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olabilecek niteliktedir. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesi niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi için şahsın olay tarihinden 6 ay sonra MEÜ Adli Tıp Anabilim Dalı’na muayene için gönderilmesi gerekir” denildi. Bunun üzerine İstif’in avukatları olay günü kullanılan biber gazının türünün belirlenmesi, söz konusu gazın içindeki kimyasal maddelerin tespit edilmesi ve son aşamada gaz kullanımının sınırlandırılması amacıyla girişimlerde bulundu.

Yaralar kansere dönüştü

Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçen aylarda İstif, Türkiye İnsan Hakları Vakfı aracılığıyla tedavisi için Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Burada yapılan araştırmalar ve biyopsi sonucunda İstif’in dil kökündeki yaranın kansere dönüştüğü belirlendi. “Skuamöz hücreli karsinom” teşhisi konulan İstif, geçen günlerde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. İstif’in dilinden alınacak numuneler önümüzdeki günlerde Çapa Tıp Fakültesi’nde incelenecek.

İstif: Biber gazı yasaklansın

Şimdilerde 39 kiloya kadar düşen, yemek yiyemeyen, konuşamayan Mehmet İstif, ailesiyle ve arkadaşlarıyla ancak yazılı olarak iletişim kurabiliyor. İstif, “O eylemde ağzıma gaz sıkılına kadar benim herhangi bir hastalığım yoktu. Gaz sıkıldıktan sonra ağzımda yaralar oluştu ve bu noktaya kadar geldi. Ben bu durumun nedeninin biber gazı ve diğer kimyasallar olduğuna inanıyorum. Biber gazının içeriği açıklansın. Biber gazından dolayı birçok insan öldü. Biber gazı yasaklanmalı. İnsan hakları kuruluşlarının bu konunun üzerine gitmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.