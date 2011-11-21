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Politika

Biber gazı sıkan polisler açığa alındı

ABD’de göstericilerin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkan polisler açığa alındı...

21 Kasım 2011 02:00

T24 - Amerika Birleşik Devletleri’nde, "Wall Street’i İşgal Et" eyleminde öğrencilerin gözüne biber gazı sıkan polisler açığa alındı. Açıklama güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından geldi. 



Polislerin açığa alınmasına neden olan internette yayınlanan görüntüler oldu. Yakın mesafeden öğrencilerin yüzlerine biber gazı sıkan polisler açılan soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı.

Adı açıklanmayan polislerden birinin yıllardır bu mesleği yaptığı diğer polisin ise kısa bir süre önce göreve başladığı belirtildi.

Olay hafta sonu, California Üniversitesi’nde, öğrencilerin 'Wall Street'i İşgal Et' eylemine destek için düzenlenen gösteride yaşanmıştı.

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