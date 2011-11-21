Biber gazı sıkan polisler açığa alındı

T24

Polislerin açığa alınmasına neden olan internette yayınlanan görüntüler oldu. Yakın mesafeden öğrencilerin yüzlerine biber gazı sıkan polisler açılan soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı.Adı açıklanmayan polislerden birinin yıllardır bu mesleği yaptığı diğer polisin ise kısa bir süre önce göreve başladığı belirtildi.Olay hafta sonu, California Üniversitesi’nde, öğrencilerin 'Wall Street'i İşgal Et' eylemine destek için düzenlenen gösteride yaşanmıştı.