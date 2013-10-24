Biber gazı sıkan polise manevi tazminat verildi

ABD'de, Temmuz 2011'de, barışçıl gösteri yapan öğrencilerin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkarken görüntülenen ve açığa alınan polis memuru, 'aldığı tehditler nedeniyle psikolojisinin bozulduğu' gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde barışçı göstericilerin üzerine biber gazı sıkan polise, yaşadığı psikiyatrik sorunlar nedeniyle 38 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre polis memuru John Pike, 2011 yılının Temmuz ayında öğrencilere gaz sıkarken görüntülendiği fotoğrafın, internet üzerinden görülmemiş bir hızla yayılmasından sonra tehditler almıştı.

Fotoğrafta Pike, California Üniversitesi kampüsünde Occupy Wall Street hareketini destekleyen öğrencileri gereksiz yere gazlarken görüntülenmişti.

Aldığı tehditler yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen polis memuru, neredeyse oturdukları yerde gaz sıktığı öğrencilere yakın tazminat almış oldu.

Polis memuru Pike, olaydan sonra açığa alınmıştı.

Kalıcı sakatlık sayıldı

Yapılan resmi soruşturmada California Üniversitesi yetkilileri ve kampüste görevli polisin, olaya müdahale konusunda yanlış kararlar aldığı orantısız güç kullandığı sonucuna varılmıştı.

Bu yıl Haziran ayında polis memuru Pike, polis teşkilatına karşı dava açtı ve sinir sisteminin harap olduğunu, psikiyatrik problemler yaşadığını söyleyerek tazminat talep etti.

Yerel medya Pike'ın, fotoğrafının yayılmasından sonra, 17 bini aşkın öfkeli ve tehditkar e mektup, 10 bin telefon mesajı ve yüzlerce mektup aldığını bildiriyor.

California Üniversitesi'ne bakan Davis Emniyet Müdürlüğü, çalışanlara tazminat konusuyla ilgili polis kurulunun, Pike'a davasından vazgeçmesi karşılığında 38 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Bunun memurlara, kalıcı sakatlanma durumunda verilen tazminata denk olduğu da kaydedildi.

Geçen yıl üniversite de, üzerlerine gaz sıkıldıktan sonra panik krizleri, travma ve akademik sorunlarla karşılaştıklarını söyleyerek dava açan 21 öğrenciyle, 1 milyon dolarlık bir tazminat anlaşması yapmıştı.

Anlaşmayla her bir öğrenci ortalama 47 bin dolar tutarında tazminat almıştı.