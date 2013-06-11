Biber gazı kansere neden olabilir

Avrupa Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği üyesi Dr. Yonca Tabak, yazılı yaptığı açıklamada eylemler sırasında kullanılan biber gazının, dokularda tahrip, kanser ve astım hastalarında ölüme neden olacağını belirtti. Acı biber özütünden üretilen ve capsaicin adlı bir madde içeren biber gazının, insan vücudunda kızarıklık, şişlik ve yanığa da sebep olduğunu açıklayan Tabak, “Tekrarlayan yoğun temaslar sonrasında ise, gözdeki kornea tabakasında hasarlar oluşturarak kalıcı körlüğe neden olabilir” dedi.

Capsaicin adlı maddenin yangısal bir etki oluşturarak bronşları güçsüzleştirdiğini ve öksürük, hırıltı, nefes darlığı durumlarını ortaya çıkaracağını ifade eden Dr. Yonca Tabak, “Bu durumun geçmişte ölümle sonuçlandığı vakalar vardır. Biber gazının ani etkisi 30-45 dakika sürer. Zamanla saatler içinde azalarak sona erer. Süre kişiden kişiye değişmekle birlikte astımın ağırlık derecesine göre de farklılık gösterebilir. Gaza maruz kalan bir astım hastasına önlem olarak, nefes açıcı ilacı bir an önce uygulanması ve en yakın hastanede bir süre gözlem altında tutulması hayat kurtarır” dedi.

Dr. Yonca Tabak, biber gazına yoğun şekilde maruz kalınması ve ağızda biriken capsaicin adlı maddenin yutulması durumunda, astıma bağlı olarak mide zarında hassasiyet yaratan reflünün, nefes darlığını daha da kötüleştireceğini belirtti. Biber gazı temasından önce astım ile ilgili bir yakınma yaşamayan kişilerde de öksürük, nefes darlığı gibi sonuçların gelişebileceğini ifade eden Tabak, yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda biber gazına sık ve yoğun şekilde maruz kalan kişilerde kanser belirtilerinin ortaya çıkabileceğini hatırlattı.

Biber gazıyla temas anında alınması gereken önlemler

-Biber gazı suda erimeyen bir maddedir. Bu nedenle su ile yıkamak işe yaramaz.

- Süte batırılmış bir havlu veya kumaş ile cilde ovalamadan tampon yapılması veya sütün yüze sprey halinde uygulanması ciltte batma hissini azaltacaktır.

- Temas sonrası mümkün olduğunca cilt alanının ellenmemesi, ovuşturulmaması gerekir.

- Biber gazı yağlı bir madde olduğundan hafif bir deterjan ya da bebek şampuanı kullanılarak soğuk su ile yıkamak ciltteki etkisini hafifletebilir. Sıcak su kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Temas sonrası sık sık gözkapakları kırpılarak gözyaşı ile maddenin uzaklaştırılmaya çalışılması gerekir. Gözlere saf gözyaşı damlası uygulanması da etkiyi kısmen hafifletecektir.

- Astım teşhisi olan hastanın nefes açıcılarla ilk müdahale sonrası hızla en yakın hastaneye gözlem altında tutulmak üzere sevki uygun olur.

- Biber gazına maruz kalma olasılığı olan bir alana zorunlu seyahat söz konusu ise astım hastalarının önceden koruyucu kortizonlu sprey ilaç kullanması tepkiyi hafifletecektir.