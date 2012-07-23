Biber gazı devlet sırrı değildir!

Toplumsal olaylarda ne kadar biber gazı kullanıldığına dair soruları 'milli güvenlik' gerekçesiyle geçiştiren emniyeti yargı mahkûm etti.

Yargı, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Hopa olaylarının Ankara ayağındaki gösterilerde polisin kullandığı biber gazı miktarını öğrenmek isteyen vatandaşa ‘soyut ve genel geçer yanıtlar’ veren Ankara emniyetini mahkûm etti.

Ankara Barosu avukatlarından Emre Baturay Altınok, vatandaş olarak olaylar sırasında güvenlik güçlerinin ne kadar biber gazı kullanıldığını, kaç memurun görev yaptığını ve Emniyet’in elinde ne kadar gaz stoku bulunduğunu Bilgi Edinme Kanunu kapsamında öğrenmek istedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Altınok’un başvurusuna genel geçer yanıtlar verdi. Emniyetin verdiği yanıtları ciddiyetten uzak ve bilgi edinme kanununun amacına açıkça aykırı olduğu düşünen Altınok, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Ankara Emniyeti mahkemeye gönderdiği savunmada, “Davacı tarafından talep edilen gaz mühimmatlarının stok sayısı ile planlanan emniyet tedbirlerinin mahiyeti ve sayısı hakkındaki bilgi ve belgelerin açıklanmasının kamu adına yarar sağlamayacağı gibi kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından ele geçirilme halinde ise, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından zafiyet oluşturabilecek devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler olduğu açıktır” denildi. Tarafların savunmasını aldıktan sonra Ankara 12. İdare Mahkemesi davayı karara bağladı. Ders niteliğinde bir karara imza atan mahkeme, şu değerlendirmelerde bulundu: “Davacı Altınok tarafından yapılan bilgi edinme başvurusu kapsamındaki bilgi ve belgelerin; devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyle devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler kapsamında kalmadığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve bilgi edinme hakkı sınırları içerisinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”

Mahkeme ayrıca bilgi talebinde bulunan vatandaşa soyut ve genel geçer ifadelerle yanıt verilmeyeceğine vurgu yaparak, şöyle dedi:

Yanıt: Yeteri kadar!

“Davacı tarafından, kullanılan biber gazı miktarı ve personel sayısına ilişkin, ‘ne kadar’, ‘kaç memur’ gibi somut veriler talep edildiği, idare tarafından ‘yeteri kadar göz yaşartıcı gaz mühimmatı bulunmakta’, ‘stoklarda bulunan gaz mühimmatının miktarı ihtiyaca göre değişiklik gösterebilmektedir’, ‘müdahale sırasında kalabalığı dağıtacak miktarda gaz kullanılmaktadır’ gibi soyut ve sorulan soruların karşılığı olmaktan uzak şekilde, genel ifadeler kullanılarak, eksik bilgi verildiği görülmektedir. Eksik ve yetersiz bilgi içeren dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Radikal ’e konuşan davacı Emre Baturay Altınok, “2008’den beri Türkiye ’de nerede ise her toplumsal olayda sorduğumuz sorulara ‘yeteri kadar, gerektiği kadar’ gibi cevaplar veren emniyetin, bu gazlar ile ilgili bilgileri gizlediği dönem sona ermiştir” diye konuştu.

(Mesut Hasan Benli/ Radikal)