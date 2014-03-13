Biber gazı bir polisin hayatına mal oldu

Biber gazı bu kez de bir polisin hayatına mal oldu. Tunceli'deki Berkin Elvan protestolarında atılan gaz bombaları nedeniyle kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan polis memuru Ahmet Küçüktağ hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Küçüktağ’ı yaşatmak için doktorlar yaklaşık 2.5 saat çaba harcadı.

Hastanede bir kaç kez kalbi duran ve Fırat Üniversitesi'nden askeri helikopterle getirilen kalp pilinin takıldığı Küçüktağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Küçüktağ'ın öldüğü haberini alan meslektaşları hastane önüne gelerek büyük üzüntü yaşadı. Elazığ nüfusuna kayıtlı olan Küçüktağ'ın kısa bir süre önce evlendiği belirtildi. Bu arada Tunceli'de saatlerce süren olaylar sona erdi.