Bianet: Erkekler martta 25 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler martta en az 25 kadını öldürdü; üç kadına tecavüz etti; en az 51 kadına şiddet uyguladı; en az üç çocuğu öldürdü; en az 12 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti; en az beş kadını taciz etti; 93 kadını da seks işçiliğine zorladı.

Bianet'in aktardığına göre; Erkekler, Mart’ta en az 25 kadını öldürdü; geçen yıl bu sayı 36 idi. Ayrıca erkekler, kadınların yanında bulunan bir erkeği de öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Türkmenistan, biri Afganistan biri de Kırgızistan’lıydı.

Erkekler en az altı kadını “koruma” veya “uzaklaştırma” kararına rağmen öldürdü.

Erklerin 18 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler yedi kadını ayrılmak istediği iki kadını da ekonomik sorunlar için öldürdü. 19 kadını kocası, eski kocası veya sevgilisi öldürdü. İki kadını oğlu, bir kadını babası, bir kadını akrabası öldürdü. İki kadını öldüren dört erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, kadınların yarısından fazlasını ev içinde öldürdü. Erkekler, 15 kadını ev içinde, 10 kadını işyeri, ormanlık alan, sokak, hastane gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkekler, kadınları yarısından fazlasını ateşli silahla öldürdü. Erkekler, 10 kadını ateşli silahlarla, dokuz kadını kesici aletle, bir kadını balkondan atarak, beş kadını da boğarak öldürdü.