'Bi dünya oyun' bizi bekliyor

Fatih Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen tiyatro festivali yarın başlıyor. Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü'nde yapılacak festival, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Fatih Üniversitesi Sahne Sanatları Ofisi, gelenekselleştirerek devam ettirdiği tiyatro festivalinin bu yıl 8.sini "bi dünya oyun" sloganıyla gerçekleştiriyor. Festivalde çeşitli üniversite ve özel tiyatro grupları tarafından oynanacak oyunlar, ünlü tiyatro sanatçılarıyla söyleşiler, atölye çalışmaları, açık hava gösterileri ve müzik dinletileri yer alacak. 24 Nisan Salı günü saat 13.00'teki açılış programında ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'ye onur ödülü takdim edilecek.

Tiyatro festivalini herkesi tiyatro ile buluşturmak için yaptıklarını belirten Sahne Sanatları Ofisi Sorumlusu Aydemir Gültekin, "Sanat dünyası olarak büyük eksikliğini çektiğimiz tiyatro sanatını icra etmeye devam ederken, bir yandan da mevcut imkanlarla tiyatroyu sanatseverlerle buluşturuyoruz. Geleneksel olarak devam eden tiyatro festivalimizin bu yıl 8. kez perdeleri açılacak. Yine çok sayıda tiyatro grubu ve oyuncu, sanat ve toplum için buluşacak. Fatih Üniversitesi olarak, böylesi önemli faaliyetleri yapmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festival herkesin katılımına açık

Başta tiyatro olmak üzere diğer sahne sanatlarını da uygulayarak öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve üniversite gençliğini festival çatısı altında tiyatro sahnesinde buluşturmak amacıyla düzenlenen festival, tüm özel ve üniversite tiyatro gruplarının katılımına açık olacak.

8. Tiyatro Festivali, 24 Nisan-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında, Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü'nde gerçekleşecek.