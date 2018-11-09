BHB / Er: ABD muafiyeti diğer yaptırımların kalktığı anlamına gelmiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - ABD\'de kökenli Breeding Henry Baysan Hukuk Burosu’nun (BHB) ortağı Ömer Er, Türkiyen\'in, ABD\'nin İran\'a yönelik ambargolarından muaf tutulmasının yalnızca bu ülkeden yapılan petrol ithalatını kapsadığını anımsattı ve \"Muafiyet, ABD\'nin diğer konulara ilişkin ambargolarının kalktığı anlamına gelmiyor\" dedi.

BHB\'nin düzenlediği, \"ABD\'nin Uyguladığı Yaptırımlar ve Uluslarararası İş ve İşlemlere Potansiyel Etkisi\" başlıklı seminerde konuşmacı avukatlar, ABD yaptırım rejimlerinin içeriği ve uygulamasına ilişkin bilgiler paylaştılar.

BHB ortağı Ömer Er, Türkiye\'nin ABD muafiyetinden yararlanan ülkelerin arasında olmasının bir kaç nedeni olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Türk - Amerikan ilişkileri boyutuyla Türkiye\'ye bir muafiyet uygulanması düşünülebilir ancak konunun ABD açısından daha önemli boyutu petrol fiyatları ekseninde böyle bir muafiyet ihtiyacı doğmuş olması da söz konusu.

\"Bu açıdan altı aylık bir muafiyet uygulamaya girdi, ancak bu diğer konulara ilişkin ABD\'nin ambargolarının kalktığı anlamına gelmiyor. buna dikkat etmek gerekiyor, zira iran\'a karşı ambargolar Türkiye için de geçerli sadece petrol ambargo söz konusu değil.\"

Muafiyet süresi bittiğinde iki olasılığın söz konusu olduğunu söyleyen Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Muafiyetin tekrar uzatılması gündeme gelebilir fakat bu siyasi bir karar, bu konuda bir yorum yapmak pek mümkün değil.

\"İkinci ihtimal, muafiyet süresinin sonuna kadar Türkiye\'nin petrol alımına ilişkin kaynaklarını çeşitlendirmesi ve yeni kanallar bulması sonucunda İran petrolüne olan ihtiyacını azaltarak sonucun Türkiye açısından değişmeyeceği bir tablo oluşturma durumu söz konusu olabilir.

\"Bu iki ihtimal dışında bir öngörüde bulunmak şu an zor.\"