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Bharara: Zarrab, avukatlardan bir 'rüya takımı' kurmuştu ama...

"Suçlarını kabul etti, çünkü suçlu"

29 Kasım 2017 16:36

İş adamı Reza Zarrab'ı ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklatan eski savcı Preet Bharara, davayla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Bharara, “Yardım etsinler diye avukatlardan bir ‘rüya takımı’ da kurmuştu. Suçlarını kabul etti, çünkü suçlu" dedi. 

Zarrab'ın "tanık" statüsüne geçtiği, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olduğu davanın jürili ilk duruşması dün (28 Ekim 2017) görülmüştü. Duruşmada, Zarrab'ın bir ay önce kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği ortaya çıkmıştı. 

Davaya ilişkin olarak ortaya çıkan yeni gelişmeleri sosyal medya hesabında değerlendiren Bharara, şunları yazdı:

“Mahkemede kendini savunmaya sonuna kadar hakkı vardı. Yardım etsinler diye avukatlardan bir ‘rüya takımı’ da kurmuştu. Suçlarını kabul etti, çünkü söz konusu suçlamalardan suçlu.”

 

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