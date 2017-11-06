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Dünya

Bharara: Flynn soruşturmasının Türkiye açısını yakından izleyeceğim

Flynn'in geçen yıl Mevlüt Çavuşoğlu ve Berat Albayrak ile New York'ta görüştüğü ifade edilmişti

06 Kasım 2017 05:46

Çeviri - Gonca Tokyol

İran’a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab aleyhindeki davayı açan ve Türkiye’nin FETÖ ile ilişki içerisinde olmakla suçladığı eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın etkisine dair sürdürülen soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Micheal Flynn’le ilgili elde edilen yeni kanıtların Türkiye’yle bağlantılarını yakından izleyeceğini söyledi. 

Twitter’da, “(ABD'de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert) Mueller, Flynn soruşturmasında suçlamada bulunmak için yeterli kanıta sahip” başlıklı bir haberi paylaşan Bharara, “Türkiye açısını yakından izleyeceğim” yorumunda bulundu. Soruşturmaya yakın birkaç kaynağın açıklamalarına dayanan NBC haberinde, eski FBI Başkanı’nın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma kapsamında sadece 24 gün görevde kalan Flynn ve oğlu hakkında suçlamalarda bulunmasına yetecek kanıtları topladığı ifade ediliyordu. 

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