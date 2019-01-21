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Ekonomi

BH : ABD'de sondaj kule sayısı bir haftada 25 adet azaldı

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 18 Ocak itibarıyla son bir haftada 25 adet düşüşle 1,050 adete geriledi

21 Ocak 2019 12:00

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı
18 Ocak itibarıyla son bir haftada 25 adet düşüşle 1,050 adete geriledi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes\'un (BH) haftalık verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 184 adet  arttı.
Buna göre, sondaj kulelerinin 1,029 adedi karada, iki adedi iç sularda, 19 adedi ise açık sularda yer aldı.
Böylece; Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 19 adete gerilerken, Kanada\'da sondaj kule sayısı 25 adet artışla 209 adete yükseldi. Buna karşın, Kuzey Amerika\'nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,259 düzeyinde kaldı.
Baker Hughes verilerine göre, ABD\'de petrol kule sayısı 21 adet düşüşle 852 adede geriledi. ABD\'de petrol sondaj kulesi sayısı, 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile  tarihi düşük düzeyine inmişti. ABD\'de doğal gaz kulesi sayısı 4 adet düşüşle 198 adete indi.

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