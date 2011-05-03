-BGC GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU BURSA (A.A) - 03.05.2011 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 2010 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın ödül töreni, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın katılımıyla yapıldı. Arınç, Basın Kültür Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde, Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2010 Yılı Ödül Töreni'ne davet edildiği için çok memnun olduğunu söyledi. Gazeteciler, Bursa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları, bürokratları ve siyasetçileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Gazetecilik mesleğini yürütürken başarı kazanmış ödüllendirilmiş, basın mensuplarını kutluyorum, başarılar diliyorum. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da aramızda. Balkan Ülkeleri Medya Forumu'na destek veren cemiyete ve basın çalışanlarına teşekkür ediyorum.'' Vali Şahabettin Harput da basının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olarak halkın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, doğru haber almasında, doğru yönlendirilmesinde, halkla yönetim arasında sağlıklı köprüler oluşturulmasında, halkın talep, dilek, sorun ve beklentilerinin yönetime iletilmesi, yönetim mesajlarının halka iletilmesinde yapmış oldukları görevin anlamlı, değerli ve kutsal olduğunu belirterek, ''Bu anlayış içinde yapılan görev her türlü takdirdin üzerindedir. Bursa basını, bu manada gerçekten takdir edilecek görev yapmaktadır'' dedi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı da ödül törenini 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yapmaktan cemiyet üyeleri ve yönetim kurulu adına büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Seçim sürecine girildiğinde yerel basının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Kolaylı, şöyle devam etti: ''Milletvekili adayı olan siyasetçilerin haberlerini yaygın medyadan çok yerel medya sütunlarına taşıyor. Buradan yola çıkarak bir beklentimizi dile getiriyorum. Değerli siyaset adamlarımız, sadece seçim dönemlerinde değil, her dönemde yerel basına sahip çıkmalıdır. Yerel basının sorunlarına önem vererek gündeme getirdiğimizi çözüm önerilerimize duyarlılık göstermelidir.'' Bu yıl 24 dalda organize ettikleri yarışmaya 124 basın çalışanının 176 eserle aday olduğunu belirten Kolaylı, ''14 eser başarı ödülü, 29 eser de mansiyon kazandı. Yarışmaya katılanlara teşekkür ediyor, ödül alanları kutluyorum'' dedi. Konuşmaların ardından, ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Hüseyin Yeşilkavak ''Gazete Spor Fotoğraf'', Ali Atmaca ''Gazete Genel Fotoğraf'', Vedat Yücebaş ''Gazete Spor Röportaj'' kategorilerinde mansiyon kazandı. Arınç, törenin sonunda, çeşitli kategorilerde mansiyon ve başarı ödülü kazananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.