Bezos, Bloomberg ve Gates gibi milyarderlerin desteklediği girişim Grönland'da hammadde arayacak

Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates gibi milyarderlerin desteklediği bir maden arama şirketi, elektrikli araçlar içine Grönland’da hammadde arama çalışmalarına başladı.

The Hill’de yer alan habere göre, milyarderlerin desteklediği maden arama şirketi KoBold Metals, Londra merkezli maden aram şirketi Bluejay ile ortak bir girişim başlattı.

Girişim, Grönland’da elektrikli araçlar için gerekli olan nikel, bakır, kobalt ve platin hammaddelerini arayacak.

KoBold, yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak maden aranacak alanı belirleyebiliyor.