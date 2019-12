Beyzanur’un hayali gerçek oluyor

Yakalandığı kan kanseriyle hayatını kaybeden Beyzanur’un çizdiği resimler satılarak elde edilecek gelir LÖSEV’e bağışlanacak.



Yakalandığı kan kanseri (lösemi) nedeniyle 2 ay önce hayatını kaybeden Mersinli Beyzanur Küçükusta'nın, kendisi gibi hasta çocuklara yardım etmek amacıyla tedavi sürecinde yaptığı resimler, ailesi ve "Her Şey Bir Gülücük İçin" platformunun girişimiyle Adana'da sergilenecek. Elde edilecek geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanacak sergi ile 10 yaşında hayatını kaybeden Beyzanur'un hayali de gerçekleşecek.



Baba Muhsin Küçükusta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçelievler İlköğretim Okulu 3. sınıfta eğitim görürken, kan kanseri teşhisi konulan kızı Beyzanur'un yaklaşık bir yıldır gördüğü tedavinin ardından 9 Martta hayatını kaybettiğini söyledi.



Kızının "hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğunu ve hastalığa yakalandıktan sonra bu kişiliğinden bir şey kaybetmediğini" ifade eden Küçükusta, "kızımın tedavi sürecindeki yüksek morali ve yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmemesi bizlere bile moral verdi" dedi.



Tedavi sürecinde bir takım sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten Küçükusta, şöyle konuştu:



"Maddi olarak durumumuz iyi olduğu için karşılaştığımız sorunları bazen güç de olsa aşabiliyorduk. Ancak, hastanede çeşitli illerden gelen yoksul insanlar vardı. Durumları pek iyi değildi. Kızım bunları görünce kendi hastalığını unutarak üzülüyor, 'bunlara nasıl yardım edebilirim' diye düşünüyordu. Bize çeşitli fikirler söylüyordu. Bunlardan biri de resim yaparak doktor, hemşire ve diğer kişilere satarak para kazanıp, hasta çocuklara yardım etmekti. Bir gün Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü sırada 'Her Şey Bir Gülücük İçin' platformundan ağabeyleri gelmişti. Çocukları eğlendirmek için çeşitli gösteriler yapıyordu. Ancak, olgun bir kişiliğe sahip olan kızım, sıkıldığını belirterek bunları istemediğini söyledi. Bu durum karşısında platformda görevli İbrahim Kandemir, nedenini sorunca, sergi fikrini açarak lösemili çocuklara yardım etmek istediğini aktardı."



Afişleri bile hazırlanmıştı



Kandemir'in de desteğiyle kızının resim yapmaya başladığını anlatan Küçükusta, şöyle devam etti:



"Kızım, hayalinin gerçekleşecek olmasının mutluluğuyla resimler yapmaya başladı. Hatta sergi için afişler bile hazırlandı. Aradan geçen sürede rahatsızlığının artması üzerine Beyzanur'u, şubat ayında Hacettepe Üniversitesine İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne götürdük. Yaklaşık 40 günlük tedavi sürecinin ardından kızımı 9 Martta kaybettik. Son ana kadar yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen kızım, kendisini unutup, hastanede tedavi gören arkadaşlarına yardım etmek amacıyla bu sergiyi açmayı planlamıştı, fakat ömrü yetmedi. Kendisi göremeyecek, ama onun bu hayali gerçekleşecek."



Anne Aliye Küçükusta da, kızının hayali ve umutlarını yaşatabilmek amacıyla bugüne kadar arkasından yas tutmadıklarını söyledi.



Hastalığı süresince kızlarının hayat dolu olmasının ve iyileşeceğine inanmasının kendilerini hiç bir zaman umutsuzluğa sürüklemediğini belirten anne Küçükusta, "Beyzanur, tedavi sürecinde hep hastanedeki diğer çocuklara nasıl yardım edeceğini düşünüyordu. Bu sergi onun en büyük hayaliydi. Kendisi göremeyecek. Ama bu hayalini gerçekleştirmek bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Ayrıca üzüntümüzü de hafifletiyor" diye konuştu.



Kızının odasını diş macunundan şampuanına, elbiselerinden oyuncağına kadar her şeyiyle aynı şekilde koruduğunu ifade eden anne Küçükusta, "bazen kızımın arkadaşları gelerek odasında oynuyorlar ve bizi teselli etmeye çalışıyorlar. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.



Sergi 16 Mayıs’ta Adana’da



Beyzanur'un hayalinin gerçekleşmesinde katkı sunan İbrahim Kandemir de, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kurduğu "Her Şey Bir Gülücük İçin" platformunda 2,5 yılda 2 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.



Tüm kanserli aile ve çocukların yanında olmak amacıyla Adana'da başlattıkları hastane ziyaretlerini Konya, Gaziantep, İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anlatan Kandemir, "Adana'da tedavi sürecinde tanıştığımız Beyzanur'la 6 ay boyunca ilgilenebildim. Çocuklara bağlanmamaya ve isimlerini sormamaya çalışıyorum, ama Beyzanur'da farklı bir elektrik vardı; hayatta tanıdığım en zeki çocuktu ve olaya en olgun şekilde yaklaşan bir kişiliğe sahipti" diye konuştu.



Birçok girişimine rağmen diyalog kurmakta zorlandığı Beyzanur'la en son yaptığı resimler üzerine konuşmaya başladığını ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:



"Çok güzel resimler yaptığını söylediğim Beyzanur, bana 'çok daha güzellerini yapabilirim, ama malzemem yok' dedi. Bunun üzerine hemen bir şövalye ve boya malzemeleri alarak hastaneye götürdüm. Bu sırada bana hayallerinden bahsetti. 'Yaptığı resimleri etrafındaki insanlara satarak para kazanıp, lösemili çocuklar yararına bağışlamak' istediğini söyledi. Bunun üzerine bu proje gelişti. Bu projenin yanı sıra Beyzanur'un bir başka hayali olan lösemili çocuklar için bir hastane yapma fikrini de hayata geçirmek için girişim başlattık."



Beyzanur'un yaptığı 88 resim Real'ın sponsorluğunda Adana M1 Alışveriş Merkezinde 16-17 Mayısta sergileneceğini vurgulayan Kandemir, elde edilecek gelirin de LÖSEV'e bağışlanacağını kaydetti.



Kandemir, ayrıca Beyzanur'a ait resimlerin "www.sosyalsorumlulukprojeleri.com" web sayfasında sergilendiğini sözlerine ekledi.