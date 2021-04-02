Beyza Yurttaş, fotoğraflarını paylaşıp "Ölmek istemiyorum" demişti; ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Bülent Yüksek, tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisinin darbettiğini iddia eden Beyza Yurttaş (24), tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan, yara bere içindeki fotoğrafını paylaşıp, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Beyza Yurttaş'ı darbeden eski sevgili ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi Beyza Yurttaş’ı darbettiği iddia edilen Bülent Yüksek'in adli kontrolle bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Bunun üzerine Yüksel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli bugün akşam saatlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 3 gram esrar maddesi de ele geçirilen Bülent Yüksek jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Başsavcılıktan açıklama geldi

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya ili Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde 31 Mart 2021 tarihinde meydana gelen kasten yaralama ve hürriyeti tahdit olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın ve medya organlarında yayınlanan haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Şüpheli B.Y.’nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde müşteki B.Y.’yi zor kullanarak sevk ve idaresindeki araca bindirdiği, şüphelinin müştekiyi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği, şüpheli B.Y.’nin müştekiyi Konaklı Mahallesi’ne geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki müşteki şikayetinin İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheli 1 Nisan 2021 tarihinde evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Y. üzerine atılı olan cebir tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu itibarıyla CMK’nın 100. maddesi gereği tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Sulh ceza hakimliğinin şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine sulh ceza hakimliği itirazımızın kabulüne karar vererek şüpheli B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal yakalanarak hazır edilen şüpheli, hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilerek Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.”

Beyza Yurttaş yaşadıklarını anlattı: "Ben seni burada yaşatmayacağım, Konaklı'da yürümeyeceksin" dediler.

Beyza Yurttaş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Olay günü kaçmak için şehir dışına gitmeyi planladığını söyleyen Yurttaş, B.Y. ile geçen kasım ayında tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tanışma aşamasındaydık, konuşuyorduk. Sosyal medyadan birisi bana 'Evli' dedi. 'Ben evli değilim' dedi, e-devletine girdim baktım, evli değilmiş. Evli olduğunu öğrendim ve bundan iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim, uzaklaştım. Geri geldiğimde erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikâyetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikâyetçi oldum. Sonra buradan kaçmak istedim çünkü 'Ben seni burada yaşatmayacağım. Konaklı'da yürümeyeceksin' dediler. Küfürler ederek ölüm tehditleri savurdular. Ben de kaçacaktım, her yerde beni aramış.

"Defalarca vurdu, her tarafım kan olduktan sonra imam nikâhlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım?' dedi"

Gülşen diye bir kız beni aradı, 'Abla gitmeden son bir kez göreyim' dedi. Ben de ona konum attım, bir baktım araba yaklaştı o an öleceğimi hissettim. Arabaya aldı, ön koltuğa oturttu, arabayı kilitledi, sürmeye başladı. Arabadan atlayacaktım, atlayamadım. Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi.

"Arkadaşımı aradı, 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin, demiş, baygın haldeydim"

Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim. Sonra evimin önüne atmışlar. Bir elektrikçi bulmuş beni. Jandarma gelmiş. O an kanlar içerisindeyken bilincim yokken öleceğimi hissettim. Orada gerçekten ölebilirdim. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darbetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu."

"Çok korkuyorum çünkü çok güçlü"

Daha önceden de şiddet görmesine rağmen korktuğu için ayrılamadığını dile getiren Yurttaş, “Çok korkuyorum çünkü çok güçlü. Sürekli sağ eliyle vuruyor ve aşırı güce sahip. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek" diye konuştu.

"Kesin bana yine bir şey yapacak., ölmek istemiyorum"

Kendisinden ayrılmak istediği için B.Y.'nin şiddet uyguladığını aktaran Yurttaş, şunları söyledi:

“Ben kaçacaktım, Karadeniz'e gidecektim. Akşam olmasını bekledim. Ama araba yaklaştığında öleceğimi hissetmiştim. Arada durdu, dövdü. Telefonumu atmışlar, nereye attılar bilmiyorum. Beni öldü diye bırakmışlar. Arkadaki kız 'Ağabey yapma' dedi. 'Sus' dedi, küfretti. Ona da elini kaldırdı. 'Tamam ağabey haklısın' dedi ve kız hiçbir şey yapamadı. Şu anda o kız da konuşmuyor. 'Ben bir şey görmedim. O dövmedi, biz öyle aldık onu' diyor. Arabaya beni öyle aldıklarını söylüyorlar. Öyle alan bir insan beni hastaneye neden götürmedi. Baygın bir halde atıyorlar ve beni hastaneye götürmüyorlar. Madem yardım ettiniz beni evime kadar çıkarabilirdiniz. Yalan söylüyorlar. Kendisi yaptı. En azından hastaneye götürebilirlerdi. Öyle bulduğunuz bir kadını kim olsa hastaneye götürürdü. En azından evine çıkarırdı, yatağına yatırırdı. Ama beni baygın bir haldeyken başkası buluyor. Ben ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Ben gerçekten ölmek istemiyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum."