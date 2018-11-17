Beytüşşebap'ta yağmur ve heyelan nedeniyle evler tahliye edildi 

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, dün aşırı yağmurdan sonra başlayan kar, bugün akşam saatlerinde yerini tekrar yağmura bıraktı. İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Ayvalık köyünde, yüksek kesimlerden gelen sel suları ve yaşanan heyelan nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Beytüşşebap\'ta sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Şırnak karayolu, sabah ve akşam saatlerinde iki kez yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı ayvalık köyünde yaşanan heyelan nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmalardan sonra kısa sürede ulaşıma yeniden açılmıştı. Ancak akşam saatlerine kadar devam eden yağmur, yüksek kesimlerden aşağı doğru toprakla birlikte çamur olup aktı. Ayvalık Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler, heyelan nedeniyle bazı evleri tahliye etti. Tedbir amaçlı evlerin tahliye edilmesi ise olası faciayı önledi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak devam ederken, Faraşin deresi üzerinde ve kıyısında bulunan evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.