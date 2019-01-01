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Beytüşşebap'ta polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı, gençler oynadı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı

01 Ocak 2019 14:07

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı. Meydandaki gençler çalan müzik eşliğinde oynadı. 
Karşıyaka Mahallesi\'ndeki Atatürk Meydanı\'nda güvenlik önlemi alan polisler, zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı. Polis aracında Kürtçe şarkı çaldığını duyan çevredeki gençler, oynamaya başladı. Gençler hep birlikte halay çekerken, Beytüşşebap Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, ilçe merkezini gezerek, buradaki halkın yeni yılını kutladı. 

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