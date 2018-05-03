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Beytüşşebap'ta kadınların el emeği ürünler halı sahada sergilendi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kadınlar kaymakamlığın desteklediği proje kapsamında ürettikleri ürünleri halı sahada sergileyerek, satışa çıkardı

03 Mayıs 2018 13:48

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, kadınlar kaymakamlığın desteklediği proje kapsamında ürettikleri ürünleri halı sahada sergileyerek, satışa çıkardı.
Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde, ev kadınlarına ek gelir sağlamak için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el becerileri kursu açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığı\'nın desteklediği kursa katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri ilçedeki halı sahada sergiledi. Serginin açılışı, Kaymakam Murat Şener ile çok sayıda davetlinin katılımıyla, davul-zurna eşliğinde gerçekleşti. Projedeki amaçlarının kadınlara istihdam sağlamak olduğunu belirten Kaymakam Murat Şener, kadınların ürettikleri ürünlerinin satışını yapmak için yeni iş yerlerini açacaklarını söyledi. 
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