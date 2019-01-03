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Beytüşşebap'ta kadınlar Mehmetçik için ördü

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, Mehmetçik için atkı, bere ve çorap ördü

03 Ocak 2019 13:10

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, Mehmetçik için atkı, bere ve çorap ördü.
Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nde kadınların katıldığı el sanatları kursunda askerler için atkı, bere ve çorap örüldü. Kursta yapılan ürünler, iliştirilen notlarla Beytüşşebap\'ta görev yapan askerlere gönderildi. Kaymakamlık desteğindeki kursa katılan kadınlar bir yandan askerler için aktı, bere ve çorap örüyor, diğer yandan da kurs kapsamında maddi gelir elde ediyor.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, \"Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursundaki kadınlarımız kahraman Mehmetçiklerimiz için kendi elleriyle örmüş oldukları atkı, bere ve çorapları gönderdiler. Kadınlarımıza teşekkür ederiz\" dedi.

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