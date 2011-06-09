Beytüşşebap'ta BDP'lilere taşlı saldırı

T24

BDP’nin Şırnak’ta desteklediği bağımsız milletvekili adayı ve terör örgütü PKK’nın gizli sivil yapılanması ’Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi/Türkiye Meclisi’ (KCK/TM) davasında tutuklu bulunan Selma Irmak adına seçim çalışması yürüten BDP’li Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel ile partililer, uzun araç konvoyuyla Mezra Beldesi ve bağlı köyleri ziyaret etti. PKK flamaları ve elebaşı Abdullah Öcalan posterleri taşıyan BDP’liler, Mezra Beldesi girişinde taşlı saldırıya uğradı. Beldenin AK Partili Belediye Başkanı Hüsnü Timur’un, korucu olan kardeşleri ile yakınları oldukları öne sürülen grup, ’Bozkurt’ işareti yaparak BDP’lilere taşlarla saldırıda bulundu. Saldırıda Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel’in de aralarında bulunduğu 10 kişi isabet eden taşlar nedeniyle hafif yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.Saldırı sonrası BDP’liler konvoy halinde ilçeye dönerken, Mezra Belde Belediye Başkanı Hüsnü Timur’un ilçe merkezinde bulunan evi, olası bir saldırı nedeniyle güvenlik çemberine alındı. Eşi, çocukları ve yakınları sıkı güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek başka yere gönderildi.Beytüşşebap Belediye Başkanı Yusuf Temel, 1 kilometre uzaklıktaki Mezra Beldesi’ne seçim çalışması için gittiklerini belirterek, şu iddialarda bulundu:"Belde halkının büyük ilgisiyle karşılandık. AK Partili Belediye Başkanı Hüsnü Timur’un korucu kardeşleri ve yakınları bu ilgi karşısında ne yapacağını şaşırarak, bize taşlı saldırıda bulundu. AK Partili olmalarına rağmen Belediye Başkanı Hüsnü Timur’un korucu kardeşleri, ve diğer korucular bozkurt işaretini yaparak bize saldırıda bulundu. Hemen yakında askeri birlik vardı. Niye müdahale etmiyorsunuz diye sorduğumuzda, ’Siz madem bunların böyle olduğunu biliyordunuz, niye buraya geliyorsunuz’ diye cevap verdiler. Güvenlik güçleri de AK Parti’lilere yardım ediyor. Her şeye rağmen biz kimle çatışmayacağız."