Beytüşşebap'ta 1 güvenlik korucusu şehit oldu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi Cevizağacı köyünde, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda güvenlik korucusu Resul Bahadır, şehit oldu.

Beytüşşebap ilçesi Cevizağacı köyü kırsalında tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Saat 19.00 sıralarında Jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda henüz bilinmeyen nedenle güvenlik korucusu Resul Bahadır, şehit oldu. Güvenlik korucusu Resul Bahadır\'ın şehit olmasıyla ilgili başlatılan adli inceleme devam ediyor.