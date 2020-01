Beytüşşebap Kaymakamı Baydaş çatışma gecesini anlattı

Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Baydaş “Olayın başladığı esnada eşim ve çocuğumuz ile birlikte evdeydik. Normal bir akşamdı bizim için… Bir anda çatışma sesleri geldi. Biz olay akşamı güvenli bir yere geçtik” dedi.

Şırnak Beytüşşebap'ta önceki yaşanan çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri Kaymakam İhsan Selim Baydaş'ın yaşadığı ev oldu.

Roketatar mermilerinin hedefinde olan evde eşi ve çocuğu ile birlikte bulunan Kaymakam Baydaş o gece yaşananları Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'ye anlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi önceki akşam saat 22.00 dolayında başlayan çatışmalarla sarsıldı. İlçe merkezini cehenneme çeviren çatışmaların öncesinde trafoya saldırı yapıldı ve ilçe karanlığa gömüldü. Sessizliğe bürünen ilçede bir anda silah ve roketatar sesleri yankılandı.

Beytüşşebap'da en yoğun çatışmaların yaşandığı merkezlerden biri de ilçe kaymakamının yaşadığı ev oldu. Beş roketatar mermisi ve onlarca kurşunun isabet ettiği evde saldırı sırasında Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, eşi ve 1.5 yaşındaki çocukları bulunuyordu.



Baydaş Ailesi'nin yaşadığı ev sıcak ateş altındayken zırhlı bir araç evin demir kapısını kırdı ve Kaymakam İhsan Selim Baydaş, eşi ve çocuğu zırhlı araç ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Baydaş ve ailesi geceyi İlçe Jandarma'da geçirdi.

Gece 22.00 sıralarında bir anda şiddetli çatışmaların yaşanmaya başladığını söyleyen Baydaş “Olayın başladığı esnada eşim ve çocuğumuz ile birlikte evdeydik. Normal bir akşamdı bizim için… Bir anda çatışma sesleri geldi. Biz olay akşamı güvenli bir yere geçtik” dedi.



Kaymakam Baydaş, saldırının asıl hedefinin kaymakamlık olup olmadığı yönündeki soruya “Bunu güvenlik birimleri değerlendirebilir. Ama tabi bizim oraya çok yoğun bir saldırı gerçekleştirildi. Her yer hedefti o akşam. Bizim açımızdan her yer önemli, her arkadaşımızın olduğu yer önemli” şeklinde yanıt verdi.



Yaşanan olay nedeni ile kaygılanmalarının doğal olduğunu söyleyen Baydaş “Sonuçta insanız, kaygılanmamız normal... Eşimiz çocuğumuz için kaygılanıyoruz ama buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İlçede durumun sakin olduğu bilgisini veren Beydaş, ilçede insanların günlük yaşamlarına döndüğünü kamu görevlililerinin ise işlerinin başına geçtiğini söyledi.



1981 Malatya doğumlu olan İhsan Selim Baydaş, bir yıl önce Beytüşşebap Kaymakamı olarak atandı. Baydaş, Beytüşşebap’tan önce Burdur Çeltikçi Kaymakamı olarak görev yaptı. Baydaş’ın ilk görev yeri ise 2006-2007 yılları arasında Kastamonu-İhsangazi Kaymakam Vekiliğiydi...