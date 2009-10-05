Beytüşebbap'ta mayın patlaması: 2 ölü



Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi, Kato Dağı'ndaki askeri birliğe malzeme götüren minibüsün altında mayın patladı. Araç sürücüsü 28 yaşındaki Vedat Bayhan ve 17 yaşındaki yeğeni Jihat Durmuş hayatını kaybetti.



Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı eteklerindeki meydan zengili bölgesinde bulunan askeri birliğe gıda malzemesi götürmek üzere dün saat 18.00 sıralarında Beytüşşebap'tan yola çıkan Vedat Bayhan ve yeğeni Jihat Durmuş'un içinde bulunduğu minibüsün bastığı mayının patlaması üzerine ikisi de hayatını kaybetti. Cenazelerin olay yerinden sivil araçlarla ilçeye getirilmesi özerine yakınları sinir krizleri geçirdi.

