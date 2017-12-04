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Spor

Beytullah Eroğlu'ndan ilk dünya şampiyonluğu geldi

Eroğlu, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazandı

04 Aralık 2017 15:35

Milli sporcu Beytullah Eroğlu, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazandı.

Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu, başarılarına bir yenisini ekleyerek Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

 100 metre serbest stilde 4. oldu

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Meksika'nın başkenti Meksiko'da organize edilen şampiyonada, milli sporcu, 50 metre kelebekte 38,35 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Beytullah, 100 metre serbest stilde ise 4. sırada yer aldı.

Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası, 8 Aralık Cuma günü sona erecek.(Ajansspor)

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