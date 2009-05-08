Beyşehir Gölü'nde sular yükseliyor

Büyük bölümü Konya sınırları içinde olan Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi, bünyesinde bulunan irili ufaklı adaların da küçülmesine neden oluyor.



Beyşehir Gölü'nde günlük yat turlarının düzenlendiği Yılanlı Adası'nın kıyıları da su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldı.



Adanın sahilinde bulunan ağaçlar ve yatların yanaştığı iskele sulara gömüldü. 10 dekarlık alana sahip, 1126 rakımlı Yılanlı Adası'nın su seviyesinin daha da artması halinde önemli kısmının su altına kalabileceği düşünülüyor.



Beyşehir Gölü'nde yat işletmeciliği yapan Ahmet Bülbül, adanın tamamen sular altında kalması için gölde su seviyesinin 3-4 metre daha yükselmesi gerektiğini belirtti.



Buna karşın adanın tamamen sular altında kalma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:



"Beyşehir Gölü su seviyesinin en yüksek olduğu dönemlerde bile büyüklerimiz bu adanın varlığından söz ediyor. Ada geçtiğimiz yıl daha geniş bir alanı kaplıyordu. Bu yıl suların yükselmesiyle alan daraldı. Kıyıda inşa ettiğimiz iskele ile ağaçlar sular altında kaldı. Bu yüzden adaya gezi için gelenleri yatın seyyar iskelesini kıyıya yanaştırarak indiriyoruz."



Bülbül, su seviyesinin yükselmesinin Beyşehir Gölü'nde geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle oluşan adacıkları da ortadan kaldırdığını sözlerine ekledi.

