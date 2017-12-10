Beyrut’ta protestocular ABD Büyükelçiliği’ne girmek istedi

Beyrut, 10 Aralık, (DHA)- Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta ABD Büyükelçiliği çevresinde çatışmalar yaşanıyor. Filistinli ve Lübnanlı göstericiler, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek üzere, Lübnan’da bulunan ABD büyükelçiliği etrafında toplandı. Göstericilerin Büyükelçiliğe girmek istemesi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Çöp bidonlarını ateşe veren, barikat kuran ve lastik yakan öfkeli kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilerden bazıları gazdan etkilendi. Bölgede gerginlik devam ediyor.