İmam Rıza'nın Ziyaretçileri: İki THY pilotunu biz kaçırdık, rehine takası istiyoruz

Türk Hava Yolları'nda çalışan Murat Akpınar ve Murat Ağca isimli iki pilot Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta silahlı kişilerce kaçırıldı. Kaçırmayı 'Zuwar al-Imam Rida' (İmam Rıza'nın Ziyaretçileri) adlı bir örgüt üstlendi ve pilotlara karşılık Suriye'de rehin alınan 9 Lübnanlı esirin serbest bırakılması istediler.

Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Türk Hava Yolları çalışanlarının havalimanından otele doğru gitmekte olan otobüsten yerel saatle 03:00'te kaçırıldığını" söyledi. Lübnan'da İngilizce yayımlanan The Daily Star gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, altı silahlı kişinin pilotları Refik Hariri Uluslararası Havaalanı'na bir kilometreden kısa bir mesafede bulunan Cocodi Köprü'sünde kaçırdığını aktardı.

Pilotları taşıyan minibüsün Beyrut'un Ayn el Mreisseh bölgesindeki Radisson Oteli'ne ait olduğu ve saldırganların gümüş rengi BMWX 3 model ve siyah KIA Picanto model araçlar kullandığı belirtilirken polise bilgi veren minibüsün 72 yaşındaki şoförü Mahir Muhammed Zeaiter, silahlı kişilere engel olamadığını, pilotlar kaçırıldığında araçta 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu ifade etti.

Şerbil de Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız'la görüştüğünü ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, Lübnanlı yetkililerin iki pilotun serbest bırakılması için çalıştığını, kaçıranların kimliklerinin belli olmadığını ve kendileriyle henüz iletişime geçilmediğini açıkladı.

İmam Rıza'nın Ziyaretçileri: Biz kaçırdık, rehine takası istiyoruz

NTV'nin internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, Lübnan Al-Jadeed televizyonu kendilerini 'Zuwar al-Imam Rida' (İmam Rıza'nın Ziyaretçileri) olarak isimlendiren bir grubun Murat Akpınar ve Murat Ağca isimli pilotları karçırdıklarını bildirdi. Kaçırılma olayını üstlenen örgüt, pilotlara karşılık Suriye'de rehin alınan 9 Lübnanlı esirin serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Davutoğlu müdahele etti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan'da Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakanı Necip Mikati ile görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mikati ve Berri, Davutoğlu ile yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.



Ramazan Bayramı'nda böyle bir olayın yaşanmasından ayrıca üzüntü duyduklarını belirten Mikati ve Berri, pilotların serbest bırakılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.



Olayın iki ülke arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurgulayan Mikati ve Berri, Türk ve Lübnan haklarının sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisiyle bağlı olduklarını belirtti.

'Gereken soruşturma yürütülüyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü de Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlarla ilgili Lübnan makamlarının alarma geçirildiğini belirterek, gereken soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi.



Gümrükçü, Lübnan makamlarından konuyla ilgili olarak bilgi talep edildiği ve Lübnanlı yetkililerin Başbakan da dahil olmak üzere her düzeyde alarma geçtiğini söyledi. Gümrükçü, "Gereken soruşturma yürütülüyor" ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gümrükçü, mürettebatın diğer kısmının güvenli şekilde bir otele yerleştirildiğini, bugün öğleden sonra Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.

Daha önce uyarı gelmişti

Suriye'de geçen yıl yakınları kaçırılan bir Şii grup, muhalifler üzerinde etkili olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin devreye girmesini talep ediyordu.



Söz konusu grup, Suriyeli muhaliflerin yakınlarını bırakmaması halinde, bayramdan sonra Lübnan'da Türk vatandaşlarını kaçıracaklarını söylüyordu.



Lübnan 'da daha önce de Türk işadamı Aydın Tufan Tekin ve TIR şöförü Abdulbasit Aslan kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.