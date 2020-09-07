Beyrut patlamasının faturası Alman sigorta şirketine çıktı: 100 milyon Euro

Alman reasürans şirketi Munich Re, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen ve şehir merkezinin büyük hasar görmesine yol açan patlamadan kaynaklı sigorta yükümlülükleri kapsamında en az 100 milyon Euro ödeme talebiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Bankası, 180’den fazla kişinin öldüğü patlamanın Beyrut’ta 4 milyar dolardan fazla zarara yol açtığını hesaplamıştı.

Koronavirüs’e bağlı ödemeler nedeniyle şirket 2020’nin ilk yarısında yaklaşık 1.5 milyar Euro’luk kayba uğramıştı.

Reasürans nedir?

Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir.