Beyrut limanı patlaması: Soruşturma yargıcını protesto edenlere atış açıldı

Reuters Olay yerine gelen askerler bölgeyi boşalttı, saldırganların aranması sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen yıl büyük yıkıma yol açan limandaki patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten yargıcın protesto edildiği bir gösteri sırasında açılan ateş beş kişinin ölümüne yol açtı.

Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınması talebiyle Hizbullah ve Emel hareketlerinin destekçilerinin katıldığı gösteri sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açıldı.

Göstericiler damlara yerleşmiş nişancıların ülkeyi karıştırmak için üzerlerine ateş açtığını söylüyorlar.

Büyük Liman patlaması ile ilgili soruşturma büyük gerilime sebep oluyor. Hizbullah soruşturmayı yürüten yargıcı, haksız bir şekilde eski koalisyon hükümetinin bakanlarını hedef almakla suçluyor.

BBC'nin Beyrut'taki muhabiri Anna Foster Adalet Sarayı önünde yargıç Bitar'ı protesto sloganlarıyla başlayan yürüyüşün birden başka bir şeye dönüştüğünü anlatıyor.

Kalabalık tam kent merkezindeki Tayune-Badaro bölgesindeki bir kavşaktan geçerken yoğun makinalı tüfek ateşi sesi duyuldu.

Muhabirimiz Lübnan ordu birlikleri olay yerine gelip ateşin nereden geldiğini belirlemeye çalışırken gürültülü bazı patlamalar olduğunu söylüyor. Ancak ortamın çok karışık olduğunu ve hiç kimsenin tam olarak nereden ateş açıldığını anlayamadığını ekliyor.

Reuters Hizbullah ve Emel taraftarlarının katıldığı gösteride Liman patlamasını yürüten yargıç protesto ediliyordu

Hastane yetkilileri ve askeri yetkililer açılan ateşle ölenler arasında başından ve göğsünden vurulmuş iki erkekle, evinin içinde kaza kurşunuyla can veren bir kadının da bulunduğunu söylüyorlar.

Hizbullah ve Emel'den ortak açıklama

Mermilerin yakındaki okula da isabet ettiği ve öğrencilerin sıraların altına siper alarak saklanmak zorunda kaldıkları bildiriliyor.

Hizbullah ve Emel hareketleri ortak bir açıklama yaparak göstericilerin çevre binaların damlarına yerleştirilmiş nişancılar tarafından hedef alındığını söylediler.

Açıklamada "Silahlı ve örgütlü gruplar tarafından yöneltilen bu saldırı ülkeyi kasten bir kavganın içine sürüklemeyi hedefliyor. Bunun sorumluluğu, hain siyasi çıkarlarına erişmek için liman saldırısının kurbanları ve şehitlerin kanları arkasına saklanan kışkırtıcılar ve partilere aittir" denildi.

Başbakan Necip Mikati olaydan sonra itidal çağrısı yaparak vatandaşlardan, "kışkırtmalara kapılmamalarını" istedi.

Lübnan ordusu sükuneti sağlamak için bölgeye asker yerleştirildiğini ve saldırganların aranmasına devam edildiğini bildirdi ve "sokaklardaki silahlı kişiler ya da herhangi bir yöne ateş eden herkesin vurulacağı" uyarısında bulundu.

Bugünün erken saatlerinde bir mahkeme, yargıç Bitar'ın liman saldırısıyla ilgili sorgulamak istediği iki eski bakan tarafından yapılan bir dava başvurusunu reddetti.

Ölenlerin yakınları yargıcı destekliyor

Liman saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları ve aktivistler, soruşturmaya üç hafta içinde ikinci kez ara verilmesine sebep olduğunu söyleyerek mahkemeye yapılan başvuruyu kınadılar.

2020 yılının Ağustos ayında yaşanan ve 219 kişinin ölümüne, 7 bin kişinin yaralanmasına yol açan büyük patlamayla ilgili olarak şimdiye kadar kimse sorumlu bulunmadı.

Patlama, çıkan bir yangının, neredeyse altı yıldır güvensiz koşullarda limanda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitratı infilak ettirmesiyle yaşanmıştı.

Amonyum nitrat çok yaygın şekilde tarımsal gübre olarak kullanılan bir madde.

Bu maddenin limanda bulunduğunu ve risk oluşturduğunu bilen üst düzey yöneticiler, depoyu güvence altına almamış, ya da bu maddeyi oradan taşıyarak imha ettirmemişti.

Ölenlerin aileleri Yargıç Bitar'ı desteklediklerini söylediler ve ülkenin siyasi liderliğini kendisine hesap sorulmasını engellemeye çalışmakla suçladılar.