Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı

Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta infilak eden amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Sputnik'in Lübnan resmi ajansı NNA'dan aktardığına göre, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan'ın, Beyrut Limanı'na amonyum nitratı taşıyan yük gemisinin sahibi ve Rus uyruklu kaptanı hakkında gözaltı kararı çıkardığı belirtildi. İsimleri belirtilmeyen iki kişi hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği aktarıldı.

Haberde, ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, Beyrut Limanı'na amonyum nitrat yükünü ulaştıran geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın daha önce, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden geminin sahibiyle görüşmek üzere yargı ve emniyetten oluşan bir heyeti Kıbrıs'a gönderdiği bilgisi verilen haberde, Kıbrıs makamlarının da Lübnanlı yetkililerle koordineli olarak bahsi geçen kişinin ifadesini kayıt altına aldığına işaret edildi.