Beyrut için dünya liderlerinin katılımıyla sanal bağış konferansı düzenlenecek

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük yıkıma neden olan patlamanın ardından dünya liderlerinin katılımıyla Fransa ve Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde sanal bağış konferansı düzenlenecek.

Evrensel’de yer alan habere göre, dünya liderlerinin katılımıyla bugün düzenlecek sanal bağış konferansına ABD Başkanı Donald Trump da katılmayı planladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, konferansın "Uluslararası toplumdan acil durum desteğini organize edip, koordine etmeyi hedefleneceği" ifade edildi.

Konferansa Avrupa Birliği üye ülkeleri, Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve İngiltere’den temsilcilerin tümü katılacak.