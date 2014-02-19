Beyrut bombalarla sarsıldı



Başkent Beyrut'un, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Bir Hassan semtinde, bomba yüklü iki otomobilin art arda patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.Yaralanlar arasında Sağlık Bakanı Wael Abu Faur'un da olduğu bildiriliyor. Lünban güvenlik güçleri ilk aracın bir şekerleme dükkanı önünde, ikinci aracın kısa süre sonra İran Kültür Merkezi yakınlarında patlatıldığını açıkladı.

Bir Hassan, Hizbullah milislerinin merkezi olarak kabul ediliyor. Saldırıların ardından kendilerini Abdullah Azzam Tugayı üyesi olarak tanıtan bir grubun, sosyal paylaşım platformu üzerinden, "İran ve milisleri Suriye'den çıkana kadar, onlara karşı mücadelemizi devam ettireceğiz" mesajını yayınladıkarı bildiriliyor.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırının zanlısı Abdullah Azzam Tugayları lideri Mecid el-Mecid, geçen ocak ayında tutuklanmış ve böbrek yetmezliğinden cezaevinde hayatını kaybetmişti.

'AB Lübnan'a destek vermeye devam edecek'

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Beyrut'taki saldırıları kınayarak, ülkedeki mevcut durum için kaygılı olduğunu dile getirdi. Ashton çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Lübnan'a güvenlik ve siyasi konularda destek vermeye devam edeceği mesajını verdi.