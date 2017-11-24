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Dünya

Beyrut balmumu müzesi dünyanın en ünlü isimlerini sergiliyor

İrfan Sapmaz / Beyrut, 24 Kasım (DHA) - Medeniyetler şehri Deir Al Khamr kalbinde bulunan bir han şimdi dünyanın en ünlü isimlerinin balmumu heykellerini sergiliyor

24 Kasım 2017 15:39

İrfan Sapmaz / Beyrut, 24 Kasım (DHA) - Medeniyetler şehri Deir Al Khamr kalbinde bulunan bir han şimdi dünyanın en ünlü isimlerinin balmumu heykellerini sergiliyor. Müze yaz aylarında ise kafe ve restoran olarak hizmet veriyor.
Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarına doğru bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olarak bilinen şimdiki Beyrut\'un 840 metre yüksekliğinde Şuf dağının eteğinde bulunan Balmumu müzesi yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Müzenin girişinde ziyaretçileri dönemin Osmanlı tarafından atanan Lübnan Valisi Fahreddin I karşılıyor. Müzeyi dünyanın her yerinden gelerek ziyaret eden devlet başkanları, önemli konukların fotoğrafları, müzeye verilen dünyaca ünlü ödüller ve takdir belgeleri süslüyor.
Dürzi vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede bulunan müzede adeta canlı gibi duran balmumu heykeller görenleri şaşırtıyor. Lübnan’ın önemli isimleri Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Meclis Başkanı Nebih Birri, Eski Başbakan Refik Hariri, Dürzi liderlerden Canbolat ailesi, Lübnan\'ın görev yapmış cumhurbaşkanları ve sanatçılar gibi birçok isimin balmumu heykelleri sergileniyor.
Ayrıca Osmanlı döneminde bu bölgede görev yapmış isimlerden bazıları, dünyaca ünlü Papa John Paul II, Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, Suudi Arabistan Kralı Fahd, hala hayatta olan ve Ortadoğu\'nun en ünlü sanatçılarından Lübnanlı Feyruz gibi daha onlarca önemli isimlerin balmumu heykelleri müzenin önemini arttırıyor.

 

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